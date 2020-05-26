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Мотоциклисты Приангарья открыли «сезон» ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции заявили об увеличении количества ДТП с участием мотоциклистов. Только за последнюю неделю произошло семь аварий, в том числе и смертельная, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

За прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано семь ДТП с участием мототранспорта. Погиб один человек и семь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

В субботу в Братском районе 32-летний водитель, управляя мотоциклом Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», двигающимся в попутном направлении и разворачивающимся налево. Мотоциклист от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В понедельник в Куйтунском районе 15-летний водитель мотоцикла Racer, не убедился в безопасности маневра при повороте налево и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Их увезли в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема.

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