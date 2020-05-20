Число заболевших COVID-19 в Омской области превысило семь сотен

Общее число зараженных коронавирусом в Омской области перевалило за семь сотен, за последние сутки выявлено 65 новых случаев, сообщил в среду региональный оперштаб.

По данным на 20 мая, в Омской области за последние сутки коронавирус выявлен у 65 человек, из них полсотни жители Омска, шесть в Калачинском районе, три в Москаленском, по одному в Горьковском, Тюкалинском, Шербакульском, Крутинском, Павлоградском, Таврическом районах. Смертей за последние сутки от коронавируса не зарегистрировано.

С начала эпидемиологического сезона в регионе выявлено 717 случаев заражения, 140 человек выздоровели, 17 пациентов скончались.