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Врачи «скорой» в Кузбассе пожаловались на невыплаты за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врачи и вспомогательный персонал скорой медицинской помощи в Анжеро-Судженске записали обращение, где говорят, что не получили положенные выплаты за работу с зараженными коронавирусом, а средств индивидуальной защиты недостаточно. Прокуратура начала проверку.

«Медицинский персонал, водители возмущены поведением администрации городской больницы, которая не дала разъяснений о принципах начисление дополнительных выплат во время работы с COVID-инфекцией», — говорит на размещенном в соцсетях видео одна из медиков.

По словам персонала, выплаты получили только те, кто эвакуировал больных в Кемерово, а те, кто выезжал на предполагаемые случаи, нет. Также сотрудники обратили внимание, что работают в одноразовых костюмах, которые не уничтожаются, а обрабатываются дезинфицирующими средствами и стираются, и самостоятельно сшитых марлевых масках.

Областная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства .

«При выявлении нарушений прав указанных граждан прокуратурой будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщается на сайте ведомства.

По данным областных властей, в Анжеро-Судженске зафиксированы 23 случая заражения COVID-19. Всего в регионе выявлены более 300 заражений коронавирусом, семь человек скончались, 96 вылечились.

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