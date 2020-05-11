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Новосибирцам разрешили гулять с детьми и заниматься спортом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим самоизоляции смягчили в Новосибирской области, с 12 мая жителям региона разрешат заниматься спортом на улице, гулять с детьми, но торговые точки по-прежнему останутся частично закрыты, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При сохранении режима самоизоляции с 12 мая будут разрешены занятия спортом, физкультурой на улице, но не более двух человек и при соблюдении социального дистанцирования. Разрешаются прогулки, без посещения общественных мест (детских площадок), группам не более двух человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу.

Также с 12 мая в регионе будет разрешено посещение кладбищ и начнут работать продовольственные рынки во всем регионе, кроме самого Новосибирска.

С 12 мая можно:

  • Гулять с детьми, не посещая общественные места (детские площадки)
  • Заниматься спортом (не более двух человек), соблюдая дистанцию
  • Работать продовольственным рынкам на территории области (кроме Новосибирска)
  • Посещать кладбища на всей территории Новосибирской области

При этом продолжает действовать масочный режим. Носить медицинскую маску новосибирцы должны обязательно при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при пользовании общественным транспортом, в том числе, такси.

Тема: Распространение коронавируса
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