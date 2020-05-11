Новосибирцам разрешили гулять с детьми и заниматься спортом

Режим самоизоляции смягчили в Новосибирской области, с 12 мая жителям региона разрешат заниматься спортом на улице, гулять с детьми, но торговые точки по-прежнему останутся частично закрыты, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При сохранении режима самоизоляции с 12 мая будут разрешены занятия спортом, физкультурой на улице, но не более двух человек и при соблюдении социального дистанцирования. Разрешаются прогулки, без посещения общественных мест (детских площадок), группам не более двух человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу.

Также с 12 мая в регионе будет разрешено посещение кладбищ и начнут работать продовольственные рынки во всем регионе, кроме самого Новосибирска.

С 12 мая можно:

Гулять с детьми, не посещая общественные места (детские площадки)

Заниматься спортом (не более двух человек), соблюдая дистанцию

Работать продовольственным рынкам на территории области (кроме Новосибирска)

Посещать кладбища на всей территории Новосибирской области

При этом продолжает действовать масочный режим. Носить медицинскую маску новосибирцы должны обязательно при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при пользовании общественным транспортом, в том числе, такси.