Новосибирцам разрешили гулять с детьми и заниматься спортом

Режим самоизоляции смягчили в Новосибирской области, с 12 мая жителям региона разрешат заниматься спортом на улице, гулять с детьми, но торговые точки по-прежнему останутся частично закрыты, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
При сохранении режима самоизоляции с 12 мая будут разрешены занятия спортом, физкультурой на улице, но не более двух человек и при соблюдении социального дистанцирования. Разрешаются прогулки, без посещения общественных мест (детских площадок), группам не более двух человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу.
Также с 12 мая в регионе будет разрешено посещение кладбищ и начнут работать продовольственные рынки во всем регионе, кроме самого Новосибирска.
С 12 мая можно:
- Гулять с детьми, не посещая общественные места (детские площадки)
- Заниматься спортом (не более двух человек), соблюдая дистанцию
- Работать продовольственным рынкам на территории области (кроме Новосибирска)
- Посещать кладбища на всей территории Новосибирской области
При этом продолжает действовать масочный режим. Носить медицинскую маску новосибирцы должны обязательно при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при пользовании общественным транспортом, в том числе, такси.