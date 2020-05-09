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Студентка с другом в Иркутске сожгли дом с людьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Студентка и ее друг из Иркутска обвиняются в убийстве парня и девушки. Они подожгли дом со спящими молодыми людьми, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в среду ночью студентка и ее друг подожгли двухквартирный жилой дом, где одна из квартира принадлежала знакомому девушки. Приехавшие пожарные справились с огнем, но обнаружили в сгоревшей квартире тела двух людей — парня и девушки.

Молодые люди стали, возможно, случайными жертвами. В вечер перед пожаром девушка попросила ключи у хозяина квартиры, чтобы переночевать там после работы, сообщило СУ СК.

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Виновников поджога установили быстро. И студентку и ее друга задержали в тот же день. Обоим предъявили обвинение по пунктам «а, е, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц).

Октябрьский районный суд в пятницу избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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