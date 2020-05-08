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Арестован обвиняемый по делу об убийстве Япончика

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Marshals Service

Ранее по делу об убийстве Вячеслава Иванькова суд арестовал Муртаза Шаданию, также заочно арестован обвиняемый в организации преступления Илья Симония.

Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию — обвиняемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик.

«В суд ранее поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Джанашии Д. Х., которому уже предъявлено обвинение по п. "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство группой лиц по предварительному сговору"). Он проходит по делу об убийстве Иванькова. Суд арестовал обвиняемого до 6 июля», — сообщили ТАСС в суде. Джанашии также предъявлено обвинение и по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия»).

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Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

Ранее по делу об убийстве Иванькова Басманный суд Москвы арестовал Муртаза Шаданию. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. Также заочно арестован организатор преступления Илья Симония. Он обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия.

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