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СК сообщил подробности задержания Анатолия Быкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи задержали Анатолия Быкова в Красноярске по подозрению в организации заказного убийства двух человек в 1994 году, сообщает СУ СК РФ по региону.

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков был задержан в четверг. По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена «возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова» поссорился с главарем. Якобы Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности.

Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района Красноярска, исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», — говорится в сообщении ведомства.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства — Владимира Татаренкова, который также приговорен к 13 годам лишения свободы.

«Были получены показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по пунктам «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или смертную казнь (на нее наложен мораторий)

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