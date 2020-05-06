Мэрия Новосибирска назвала площадки онлайн-трансляций 9 мая

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Новосибирске, пройдут в онлайн-режиме, транслировать мероприятия будут на YouTube и 49-м канале, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Все мероприятия, посвященные 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объединят в большой телевизионный марафон «Во имя всех грядущих поколений», который будет транслироваться на 49-м канале и YouTube-канале «Мэр_и_я». Он пройдет 9 мая с 9.00 до 22.00.

9.00. Акция «И город узнал о Победе». Новосибирцы смогут увидеть видеоматериалы о событиях 9 мая 1945 года.

10.00. Видеообращения и поздравления официальных лиц города Новосибирска и Новосибирской области, трансляция парадов прошлых лет, а также история послевоенных парадов.

11.00. Акция «Бессмертный полк». Покажут видеозаписи акции с прошлых лет, а затем модераторы Бессмертного полка в Новосибирске – Ирина Рудковская и Анастасия Панфилова расскажут, где размещаются истории павших воинов, портреты которых проносят во время акции, и о том, как разместить историю на сайте.

12.00. Презентация электронного Монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт и найти имя своего погибшего родственника, таким образом почтив его память, не выходя из дома.

13.00. 74-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. Гости студии – победители эстафеты разных лет, олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены – расскажут о своей победе. Зрители онлайн-трансляции увидят самые яркие финиши эстафеты разных лет.

14.00. Поздравление президента Российской Федерации.

18.00. проект «Новосибирск – город-хранитель». В телеэфире покажут видеоматериалы о зданиях, которые «видели» город во время войны, истории людей и событий, происходящих в них.

19.00. Всероссийская акция «Минута молчания». После – исполнение песни «День Победы» совместно с известными новосибирскими исполнителями.

19.05. «Эстафета патриотизма поколений»: сюжеты об истории создания проекта и о главных акциях эстафеты.

20.00-22.00. Концертная программа «Во имя всех грядущих поколений» с участием лучших творческих коллективов Новосибирска.

22.00. Общегородская акция «Песня Победы». Новосибирцев приглашают выйти на балкон и вместе спеть песню «День Победы». В это же время – на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом песни.