Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина

Стеклянные шарики вместо глаз, сшитые губы, отсутствующие внутренности, искусственные уши и веки — чтобы поддерживать тело Владимира Ленина на протяжении ста лет в сохранности, ученым пришлось пойти на компромиссы. Что представляет собой тело вождя после всех манипуляций и можно ли считать его настоящим?

Ленин умер 21 января 1924 года. По заключению врачей причиной смерти стал атеросклероз сосудов мозга. По одной из версий, вызвавший гибель вождя тромб образовался после выстрела Фанни Каплан, в результате которого пуля застряла в шее рядом с сонной артерией.

Что случилось после смерти Ленина

Изначально его тело сохранять не собирались — профессор Алексей Абрикосов провел вскрытие, а потом временно забальзамировал его для церемонии прощания, введя в аорту шесть литров спирта, формальдегида и глицерина. Уже тогда из Ленина вынули мозг и большинство внутренних органов.

Предполагалось, что 27 января советского лидера похоронят на Красной площади. Однако поток желающих попрощаться с Лениным не иссякал — люди прибывали со всех уголков страны. Руководство страны решило отсрочить погребение.

Состояние тела каждые три дня проверяла специальная комиссия. Благодаря низкой температуре и качественному временному бальзамированию, признаки разложения на теле Ленина стали появляться только в марте — уши, нос, веки и рот изменили свою форму, на коже возникли пигментные пятна. Нужно было срочно решать судьбу тела вождя.

Решающим стало заседание комиссии по организации похорон 5 марта 1924 года. Большинство партийных руководителей поддержали предложение сохранить его на максимально долгий срок. Но почти все ученые скептически оценивали вероятность итогового успеха.

Как сохранили тело вождя

Экспериментальный метод бальзамирования комиссии предложили биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев. Они пообещали возглавлявшему комиссию Феликсу Дзержинскому, что смогут сохранить тело в существующем виде. Для проведения работ им дали четыре месяца.

Вместо высохших глаз мумии вождя вставили стеклянные шарики, разъехавшиеся губы сшили вместе, в кожу лица вкололи парафин, отрезали мужское достоинство. Затем ученые сделали на теле порядка 20 глубоких надрезов, чтобы умершие клетки снова могли напитаться влагой.

Мертвого Ленина на несколько недель погрузили в каучуковую ванну, раствор в которой постоянно менялся. Сначала это был формалин, затем его заменили спиртом. После этого в спиртовую ванну стали добавлять глицерин. На финальном этапе использовался раствор солянокислого хинина.

26 июля 1924 года Мавзолей посетила правительственная комиссия, которая высоко оценили итоговый результат. Ученым удалось добиться значительного улучшения состояния тела Ленина, сохранив объем, форму и все клеточные и тканевые структуры. 1 августа 1924 года Мавзолей с телом открыли для посетителей.

Что происходило дальше

Разработанный советскими учеными метод бальзамирования стал уникальным — до этого все известные способы мумификации предусматривали высушивание тела. Однако он является «динамическим» и подразумевает, что тело требует регулярного ухода и восстановления.

Чтобы Ленин оставался в хорошем состоянии, каждый полтора года проводятся двухмесячные восстанавливающие процедуры. Мумию тщательно осматривают и «купают» в нескольких ваннах с различными растворами. Затем тело переодевают в чистый костюм и отправляют обратно в Мавзолей.

В саркофаге поддерживается постоянная температура +16 градусов. Чтобы цвет кожи казался более естественным, тело освещают розовыми лампочками. В реальности оно серого или землистого цвета.

Полное ребальзамирование вождя проводится раз в семь лет, последняя такая процедура состоялась в 2020 году. Благодаря этому даже спустя сто лет труп Ленина не закоченел — конечности и суставы сохраняют гибкость, у него поворачивается шея.

Сколько осталось от Ленина

Сейчас в Мавзолее перед посетителями лежат только фрагменты останков Ленина. Почти нетронутыми остались голова, руки и шея, однако уши, веки и нос заменили на искусственные. Туловище частично удалили — чтобы не допустить необратимых процессов разложения.

До Великой Отечественной руки «позирующего» Ленина лежали ровно. В 1941 году тело отправили в эвакуацию. Во время транспортировки в июньскую жару на мизинце вождя появились черные пятна. В итоге палец удалили. Чтобы скрыть дефект, теперь руку вождя складывают в кулак.

В феврале 1945 года случилась потеря большого участка кожи — ученые пропитывали ступни Ленина горячим желатином в попытке восстановить форму. Во время этой процедуры значительный фрагмент кожи утратили из-за ожога, его пришлось заменить.

По оценке антрополога Алексея Юрчака, автора исследования Bodies of Lenin, в ходе бальзамирования и регулярного восстановления тело вождя потеряло примерно 80% первоначального состава. Из «своего» у Ленина остались внутренние ткани, мышцы, суставы и частично кожный покров.