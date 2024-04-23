Шествие «Бессмертного полка» отменено

Центральный штаб «Бессмертного полка» не будет проводить шествие в очном формате в этом году, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

«Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка РФ" принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — сказала Цунаева на пресс-конференции.

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертного полка» также не состоялось. Вместо него организаторы призвали принять участие в акции, разместив празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах машин.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате, его участники вышли на центральные улицы городов с портретами своих предков, воевавших в Великой Отечественной.