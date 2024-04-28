Карта Победы: рассказы, поздравления, игры

Каждый год «Карта победы» пополняется историями фронтовиков, которые рассказывают их дети и внуки. А еще здесь хроники войны, полезная информация, каталог военных фильмов и познавательные игры.

Кого мы представляем при словах «Великая Отечественная война»? Своих близких… Он мог быть разведчиком или артиллеристом, она — медсестрой или связисткой, кто-то собирал танки и самолеты, а кто-то работал в поле. У каждой семьи есть своя «военная» история: одни слышали их лично, другие — уже в пересказе родственников.

Идея спецпроекта «Карта Победы» — сохранить истории простых солдат и тружеников тыла — люди продолжают жить, пока о них помнят.

Формат интерактивной карты был выбран неслучайно. С одной стороны, наглядно видно, что не было в стране уголка, жители которого не внесли бы вклад в общую победу, а с другой — позволяет больше узнать о соседях из региона или поселка.

Как рассказать историю

Чтобы поделиться семейной историей, на главной странице сайта «Карты Победы» нужно кликнуть на «Добавить историю». Первый шаг — поставить метку на карте. Ее можно масштабировать, чтобы найти населенный пункт, или воспользоваться поиском.

Затем — заполнить несколько полей: ФИО фронтовика, его место рождения и жизни, придумать заголовок рассказа. Далее написать текст, его можно дополнить фотографиями или видеороликом.

Историю опубликуют после проверки, и она появится на карте. После, если потребуется отредактировать историю фронтовика, понадобится связаться с администрацией сайта, поэтому надо быть внимательным при выставлении метки и создании текста.

На «Карте Победы» можно создать поздравительную открытку. Для этого достаточно кликнуть «Поздравить фронтовика» и следовать инструкции. Стильную карточку можно разместить в соцсетях.

Что еще есть на «Карте Победы»

«Карта Победы» создана в 2018 году. C того момента проект непрерывно развивался и пополнялся новыми разделами и сервисами. Также каждый год к празднику Победы здесь появляются игры, в которых можно узнать что-то новое и выиграть призы.

Раздел «Базы фронтовиков» создан для помощи в поиске родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, или новой информации о их боевом пути. В каталог вошли иностранные, федеральные и региональные фонды архивов и военкоматов.

На отдельной странице опубликованы справочные данные об орденах и медалях времен Великой Отечественной войны.

Календарная хроника день за днем рассказывает о Берлинской операции, начавшейся 16 апреля 1945 году и поставившей победную точку в войне.

Проект «Связисты» посвящен «нервной системе войны», именно так описывают связь. Здесь собраны материалы о секретных шифрах Второй мировой, организации связи на фронте и даже животных-связистах. Отдельные страницы посвящены особому полку из Сибири и заводу «Электросигнал», который стал главным поставщиком аппаратуры для войск.

Еще один раздел — каталог фильмов о Второй мировой войне. В нем представлены отечественные и зарубежные ленты самых разных жанров и годов производства. Все картины доступны в онлайн-кинотеатре Wink.

В честь 9 Мая в 2024 году на «Карте Победы» будут новые интерактивные игры с призами: 7 мая стартует «Морской бой», 13 мая — «Военный словарь».