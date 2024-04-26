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Смерть и мутанты: мифы и факты Чернобыля

Источник:
Sibnet.ru
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Чернобыль
Чернобыль
Фото: © Jorge Franganillo
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 38 лет назад, а страшилки еще гуляют. Люди верят, что на Земле есть место, где радиация породила чудовищных тварей. К тому же образ аварии формируют произведения массовой культуры, вроде культовой игры S.T.A.L.K.E.R.

События 26 апреля 1986 года потрясли мир. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) поколебала веру в технический прогресс и породила глобальную фобию — страх перед радиацией. СМИ, книги, фильмы, сериалы и компьютерные игры подхватили этот страх и наполнили его мифами. Вот пять главных из них.

Миф №1 — ядерный взрыв

Его породили альтернативно мыслящие «ученые» и раздули любители конспирологии. И миф этот прочно отложился в народном сознании. Взрыв на Чернобыльской АЭС был, но не ядерный, а тепловой. И разница между двумя этими явлениями — огромная.

При ядерном взрыве запускается цепная реакция, сопровождаемая выделением колоссального количества энергии в виде проникающей радиации, мощнейшей световой вспышки, разрушительной ударной волны. Ничего это не было. Условия для такого взрыва в реакторе АЭС создать невозможно.

В действительности персонал четвертого энергоблока станции потерял контроль над ситуацией, автоматика не сработала. Реактор пошел в неуправляемый разгон, газы внутри него разогрелись до критических величин и «сорвали крышку». При этом из активной зоны выбросило радиоактивное топливо.

Миф №2 — гибель тысяч людей

До сих пор в обыденном сознании катастрофа на ЧАЭС связывается с огромным количеством жертв. Это тоже чистый продукт чернобыльской мифологии.

По данным Российского национального радиационно-эпидемиологического регистра, лучевая болезнь была выявлена у 134 человек, находившихся на аварийном блоке в первые сутки. Из них 28 погибли в течение нескольких месяцев после аварии и еще 20 впоследствии умерли по разным причинам.

В период с 1986 по 2011 годы из 195 тысяч официально зарегистрированных российских ликвидаторов от разных причин умерли около 40 тысяч человек, при этом общие показатели смертности не превышали соответствующих средних значений населения России.

Миф №3 — радиация породила мутантов

Представления о том, что авария спровоцировала генетические мутации среди людей и животных породила массовая культура. Чернобылю посвящено множество книг, фильмов, сериалов и игр. И в большинстве из них мутанты — любимый персонаж. 

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В реальности наука за десятилетия активных исследований не выявила фактов генетических дефектов у людей, чьи предки попали под радиационное облучение. Это подтверждается результатами постоянного наблюдения за пострадавшими при атомных бомбардировках в Хиросиме и Нагасаки, а также их потомками.

Превышения генетических отклонений среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и их потомков также зафиксировано не было.

Миф №4 — природа погублена безвозвратно

Образы зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной станции прекрасно щекочут нервы людей. Рыжий лес и выжженные радиацией пустоши кочуют из одного произведения массовой культуры в другое.

Воздействие на природу после аварии наблюдалось только рядом с разрушенным энергоблоком. Именно там расположен Рыжий лес, который действительно сильно пострадал от радиации.

Как говорят ученые, природа в сто раз лучше защищена человека от этой беды. Мощность радиационной дозы в зоне отчуждения почти повсеместно, за исключением наиболее загрязненных территорий, уже возвратилась к фоновому уровню.

Миф №5 — мирный атом опасен

Это продукт уже не массового сознания, а современной экологической повестки. Активисты намеренно преувеличивают опасность мирного атома. Движение против атомной энергетики получило второе дыхание после аварии на японской АЭС в Фукусиме, произошедшей в 2011 году и схожей по последствиям с Чернобыльской катастрофой.

В настоящее время 31 страна мира получает энергию с помощью 192 атомных электростанций. На этих станциях эксплуатируется 438 энергоблоков. В России десять действующих АЭС, на которых функционируют 33 энергоблока.

Но специалисты говорят, что ЧП и в Чернобыле, и в Фукусиме произошли вследствие трагической цепи сразу нескольких малопредсказуемых событий. Опыт этих аварий был тщательно проанализирован, сделаны выводы.

Как и в авиационных катастрофах, особо опасным оказался «человеческий фактор». Современные системы безопасности АЭС максимально учитывают это обстоятельство. 

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Топ комментариев

nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

ld_andrey

РФ и Китай предложили внести правки в эту резолюцию, чтобы запретить выводить на орбиту любое оружие...

corrector

Отберут у нас 5 млрд. долл, зачит надо отобрать у них ВСЁ, что есть на территории РФ. принадлежащее...

nicollaich

Лидерство америки в мире©.И плевать на цеивроппу с любительницами кружевных трусиков и печенек.