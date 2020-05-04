Мэр заявил о готовности Новосибирска к введению электронных пропусков

Развертывание системы электронных пропусков возможно в Новосибирске с 6 мая, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Однако он не рекомендовал ее вводить, чтобы не было роста протестных настроений.

«Мы в принципе можем с 6 числа, если будет решение штаба, если примет губернатор решение объявить, этот режим будет введен в городе Новосибирске», — сказал Локоть в эфире «Вести Новосибирск».

Он добавил, что пока решение о вводе электронных пропусков не принято.

«Я честно скажу, я один из тех, кто не советовал Андрею Александровичу сейчас вводить. Просто у меня такое ощущение, понимание общественной ситуации. (Решение) вызвало бы рост протестных настроений, это тоже неприятно в достаточно сложной ситуации развития коронавирусной инфекции», — отметил он.

В Сибири электронные пропуска действуют в Красноярском крае с 21 апреля, система введена с 2 мая в Забайкальском крае — но только в Чите и Читинском районе. С 5 мая цифровые пропуска собираются ввести в Кемеровской области.