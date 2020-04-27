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Грозы и дожди придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Simon Q / CC BY 2.0

Потепление до 25 градусов придет в Новосибирск в конце апреля, ожидаются грозы и дожди, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Во вторник ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем составит 19-21 градусов тепла.

В среду, 29 апреля, ожидается днем небольшой дождь и гроза. Днем 23-25 градусов тепла с понижением температуры в течении до 18-20 градусов тепла.

В последний день апреля, местами небольшой дождь, гроза, температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.

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Топ комментариев

cfty

Изоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.

Alexander222

"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...

47343

А по заголовку я надеялся об отставке

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Uynachalnica

А спать можно? Или сидеть у телевизора и ждать, чтобы ничего не пропустить?