Грозы и дожди придут в Новосибирск

Потепление до 25 градусов придет в Новосибирск в конце апреля, ожидаются грозы и дожди, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Во вторник ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем составит 19-21 градусов тепла.

В среду, 29 апреля, ожидается днем небольшой дождь и гроза. Днем 23-25 градусов тепла с понижением температуры в течении до 18-20 градусов тепла.

В последний день апреля, местами небольшой дождь, гроза, температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.