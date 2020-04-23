Жителей села в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка

Жителей села Ворогово в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка, полиция будет охранять там порядок, сообщает ГУ МВД по региону.

В Ворогово проводится эвакуация населения в связи с резким подъемом уровня воды в реки Енисей. Эвакуированы 26 человек. Жильцы 20 домов, в которых проживает 60 человек, были размещены в пункте временного размещения, который расположен на базе местной больницы.

В Ворогово из Лесосибирска выехали спасатели краевого учреждения «Спасатель», также с города Енисейска вылетел борт Ми-8 «АэроГео» со специалистами для выяснения обстановки, по данным МЧС края.

Полицейские и сотрудники других служб прилетят в Ворогово на вертолете из села Туруханск. В обязанности полицейских входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, оказание им необходимой помощи при эвакуации, защита имущества и пресечение случаев мародерства.