Загитова покинула тройку лучших фигуристок мира

Российская фигуристка Алина Загитова, временно приостановившая карьеру, опустилась с третьего места на восьмое в рейтинге Международного союза конькобежцев. В тройку лучших фигуристок вошла Анна Щербакова.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации. Первое место по-прежнему занимает японка Рика Кихира, на втором — Брэди Теннелл из США, поднявшаяся на него с четвертой строчки. Тройку замыкает Щербакова, в этом сезоне ставшая чемпионкой России и завоевавшая серебряные медали на в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

На четвертом месте Александра Трусова. В десятку лучших из россиянок также вошли Алена Косторная (6 место), Загитова (8 место), Софья Самодурова (10 место). Елизавета Туктамышева занимает 11 строчку.

Евгения Медведева опустилась с пятого места на 13. В этом сезоне ее лучшим результатом стало второе место на этапе Гран-при. С чемпионата России фигуристка снялась после короткой программы из-за проблем с коньками, соответственно, она не смогла претендовать на место в сборной на чемпионате Европы.

Загитова тоже пропустила национальный чемпионат, объявив до этого о приостановке спортивной карьеры. В финале Гран-при она показала шестой результат.