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Загитова покинула тройку лучших фигуристок мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY 3.0

Российская фигуристка Алина Загитова, временно приостановившая карьеру, опустилась с третьего места на восьмое в рейтинге Международного союза конькобежцев. В тройку лучших фигуристок вошла Анна Щербакова.

Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации. Первое место по-прежнему занимает японка Рика Кихира, на втором — Брэди Теннелл из США, поднявшаяся на него с четвертой строчки. Тройку замыкает Щербакова, в этом сезоне ставшая чемпионкой России и завоевавшая серебряные медали на в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

На четвертом месте Александра Трусова. В десятку лучших из россиянок также вошли Алена Косторная (6 место), Загитова (8 место), Софья Самодурова (10 место). Елизавета Туктамышева занимает 11 строчку.

Евгения Медведева опустилась с пятого места на 13. В этом сезоне ее лучшим результатом стало второе место на этапе Гран-при. С чемпионата России фигуристка снялась после короткой программы из-за проблем с коньками, соответственно, она не смогла претендовать на место в сборной на чемпионате Европы.

Загитова тоже пропустила национальный чемпионат, объявив до этого о приостановке спортивной карьеры. В финале Гран-при она показала шестой результат.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...