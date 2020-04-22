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Автобус в Новосибирске насмерть сбил пенсионерку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Автобус сбил пенсионерку возле остановки в Ленинском районе Новосибирска, женщина умерла, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Во вторник в 15.20 на территории Ленинского района водитель автобуса НЕФАЗ на улице Широкая напротив дома 133/1 сбил пешехода.

«Пожилая женщина 1943 года рождения с различными травмами была направлена в больницу с места происшествия, где в последствии скончалась.На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются подробности происшествия», — говорится в сообщении.

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pm1974

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лачинов

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Uynachalnica

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