Автобус в Новосибирске насмерть сбил пенсионерку

Автобус сбил пенсионерку возле остановки в Ленинском районе Новосибирска, женщина умерла, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Во вторник в 15.20 на территории Ленинского района водитель автобуса НЕФАЗ на улице Широкая напротив дома 133/1 сбил пешехода.

«Пожилая женщина 1943 года рождения с различными травмами была направлена в больницу с места происшествия, где в последствии скончалась.На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются подробности происшествия», — говорится в сообщении.