Жительница Кузбасса рвалась на карантин из-за запоя и прогулов

Жительница поселка Ижморский загуляла и не вышла на работу, она хотела уйти на карантин по коронавирусу и получить больничный, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, женщина позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и рассказала, что после общения со знакомым, который якобы вернулся из другого региона, у нее уже несколько дней высокая температура. Но когда к ней приехали медики, она не стала открывать им дверь.

Полицейские установили, что 39-летняя местная жительница длительное время распивала спиртные напитки и по этой причине два дня не ходила на работу. Она надеялась, что ее отправят на двухнедельную изоляцию и предоставят больничный. Таким образом женщина рассчитывала оправдаться перед работодателем за прогулы.

Историю со знакомым женщина полностью выдумала. Теперь ей грозит штраф до 1,5 тысячи рублей по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб).