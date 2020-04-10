ГИБДД Новосибирска ловит больше пьяных водителей, чем в Новый год

ГИБДД в Новосибирске в период самозоляции ловит за сутки более десяти водителей в нетрезвом состоянии, что превышает выявленное количество пьяных водителей даже в новогодние праздники, сообщает ведомство.

В четверг вечером нетрезвый водитель на автомобиле Ford Mondeo двигался по улице Немировича-Данченко и совершил столкновение с трамваем. В результате пострадал водитель и его пассажир, оба доставлены в медучреждения.

«В период самоизоляции нужно сидеть дома, а не ездить в нетрезвом состоянии по городу и подвергать опасности и других участников дорожного движения. В среднем выявляется за сутки более десяти водителей в нетрезвом состоянии, что превышает выявляемость даже в новогодние праздники», — сообщил представитель ГИБДД Новосибирска Вячеслав Савченко.