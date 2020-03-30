Иркутскую студентку задержали за создание фейка

Полицейские выяснили, что автором фейка о коронавирусе была иркутская студентка, ей грозит штраф, сообщает ГУ МВД по региону.

Полицейские обнаружили в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. Это неправда. На 30 марта, в регионе зафиксирован тлоько один заболевший.

«Автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и, принесла извинения перед пользователями», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится административное расследование. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд.