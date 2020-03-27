Забайкальцы смогут свободно сдать тест на коронавирус

Жители Забайкалья получат возможность сдать тест на
коронавирус с субботы, 28 марта, воспользоваться медицинской услуги сможет любой
желающий, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
«Все желающие жители Забайкальского края смогут пройти
исследования на коронавирус с 28 марта с 8.00 до 10.00 утра в специально
оборудованных пунктах», — говорится в сообщении.
Также вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев
поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить такую же возможность в других
районах края.
«Между районами огромное расстояние, нельзя возить всех
желающих провериться в Читу. В самое ближайшее время нужно организовать забор
биологического материала в муниципальных медучреждениях», — сказал он.
Пройти тест на коронавирус в Чите горожане смогут по
адресам:
- улица Богомякова, 123
- улица Курнатовского, 16
- Парковый переулок, 11;
- улица Ярославского, 18
- улица Труда, 20
- улица Энергетиков 18-а
Для жителей районов сдать анализ можно будет по адресу
Коханского, 6 в Диагностическом центре.