Забайкальцы смогут свободно сдать тест на коронавирус

Жители Забайкалья получат возможность сдать тест на коронавирус с субботы, 28 марта, воспользоваться медицинской услуги сможет любой желающий, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

«Все желающие жители Забайкальского края смогут пройти исследования на коронавирус с 28 марта с 8.00 до 10.00 утра в специально оборудованных пунктах», — говорится в сообщении.

Также вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить такую же возможность в других районах края.

«Между районами огромное расстояние, нельзя возить всех желающих провериться в Читу. В самое ближайшее время нужно организовать забор биологического материала в муниципальных медучреждениях», — сказал он.

Пройти тест на коронавирус в Чите горожане смогут по адресам:

улица Богомякова, 123

улица Курнатовского, 16

Парковый переулок, 11;

улица Ярославского, 18

улица Труда, 20

улица Энергетиков 18-а

Для жителей районов сдать анализ можно будет по адресу Коханского, 6 в Диагностическом центре.