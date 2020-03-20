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Томский митрополит призвал покаяться для защиты от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из передачи «Православный взгляд»

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав дал совет для защиты от эпидемии коронавируса — следует покаяться и собороваться, также он сравнил «съевшего летучую мышь китайца» с Адамом, свое мнение он высказал в программе «Православный взгляд».

По мнению митрополита, в период эпидемии человеку поможет покаяние в грехах, а соборование защитит его от различных проявлений болезни. Священнослужитель также провел аналогии между «съевшим летучую мышь китайцем» и Адамом, из-за поступка которого «обрушилось мироздание».

«Говорят, что якобы коронавирус начался с того, что какой-то китаец съел летучую мышь, которая была заражена, и от этого эпидемия стала распространятся. Есть некая библейская аналогия: наш древний праотец Адам съел запретный плод и, как коронавирус обрушил экономику, так все мироздание обрушилось, когда человек переступил через заповеди божьи», — сказал митрополит.

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Митрополит Ростислав заявил, что «храм не может быть» источником заразы и высказал уверенность, что храмы не будут закрываться во время эпидемии.

«Церковь заявляла неоднократно, что через божественное тело Христа Спасителя никакая инфекция не может передаваться. И это проверено двухтысячелетней историей церкви. В том числе и когда свирепствовала холера, Святое Причащение было во исцеление души и тела», — отметил он.

Но церковь обращает внимание на гигиенические меры. В храмах используют одноразовые стаканчики для святой воды и запивки после причащения.

В России, по данным на 20 марта, 199 человек заражены коронавирусом. В мире их число превысило 246 тысяч.

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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году

oriom

А в чем катастрофа-то? Ну дорогой доллар, так мы ничего за границей и покупать не будем, у нас все своё,...

Uynachalnica

Ничосе! Ему ужо мало того, что правительство резерв ему создало? https://info.sibnet.ru/article/562606/

лачинов

Так тогда и доллар почему то в два раза дешевле был.