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Названа самая уязвимая для коронавируса группа крови

Источник:
medRxiv
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Фото: © NIAID

Группа крови влияет на уязвимость человека к коронавирусу, выяснили китайские ученые. Самыми восприимчивыми к опасной инфекции оказались люди с II группой крови.

Специалисты сравнили распределение различных групп крови системы AB0 у пациентов с COVID-19 из китайских больниц в разных регионах с распределением групп крови у здоровых людей, живущих в этих же регионах.

Среди здоровых людей доли групп «A», «B», «AB» и «0» составляют 32,16%, 24,90%, 9,10% и 33,84% соответственно, а для больных — 37,75%, 26,42%, 10,03% и 25,80%. Люди с группой «А» в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, а люди с группой «0» — в 1,3 раза реже.

Группы крови по системе AB0 определяются наличием определенных генов, в результате получаются хорошо знакомые допустимые комбинации: «0» (группа крови I), «А» (II), «В» (III) и «АВ» (IV).

Что именно делает носителей второй группы крови предрасположенными к атакам вируса, медики пока не могут сказать. При этом пол на шансы заболеть вирусом никак не влияет — мужчины и женщины инфицируются одинаково.

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