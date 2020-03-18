Водитель раскидала пешеходов на переходе в Новосибирске. ВИДЕО

Водитель-женщина въехала в толпу пешеходов в Новосибирске, двое попали в больницу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером во вторник 42-летняя женщина за рулем Chevrolet Captiva на площади Калинина совершила наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого перехода. На видео видно, что водитель остановилась не сразу.

В результате дорожной аварии пострадали два пешехода — женщины в возрасте 22 и 58 лет, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.