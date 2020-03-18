НАВЕРХ

Водитель раскидала пешеходов на переходе в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
192 2
Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель-женщина въехала в толпу пешеходов в Новосибирске, двое попали в больницу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером во вторник 42-летняя женщина за рулем Chevrolet Captiva на площади Калинина совершила наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого перехода. На видео видно, что водитель остановилась не сразу.

В результате дорожной аварии пострадали два пешехода — женщины в возрасте 22 и 58 лет, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.


Еще по теме
«Скорая» перевернулась после наезда на сугроб в Новосибирске
Автомобиль в Кузбассе протаранил рекламный щит, трое погибли
Иномарка и три грузовика столкнулись на трассе под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
•
Весенние каникулы в школах продлятся три недели
•
Коронавирус полностью охватил Европу и США
•
Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
НОВОСТИ СИБИРИ
Водитель раскидала пешеходов на переходе в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 18.03.2020 13:27
Рыбаки на Байкале станцевали под песню «Uno» Little Big
Сибирь 18.03.2020 13:17
Россияне смогут сдать анализы на коронавирус в платной лаборатории
Сибирь 18.03.2020 12:05
Фейк о борьбе с коронавирусом с воздуха добрался до Сибири
Сибирь 18.03.2020 11:36
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
13084
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
11990
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10194
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5995
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
•
Весенние каникулы в школах продлятся три недели
•
Коронавирус полностью охватил Европу и США
•
Кремль допустил перенос даты голосования по Конституции
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Правительство увидело погружение России в новую реальность
70
Конституционный суд одобрил правку Конституции
39
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
36
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
35