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«Почта России» подсчитала письма новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Новосибирской области в 2019 году отправили больше 18 миллионов простых писем и открыток, а получили 20 миллионов заказных, в том числе со штрафами ГИБДД и уведомлениями из налоговой, сообщила пресс-служба «Почта России».

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Получили новосибирцы около 17 миллионов писем. Что касается заказной корреспонденции, то в прошлом году из области по России разлетелось более 8 миллионов заказных писем, а поступило более 20 миллионов. 

В основном – это корреспонденция от госорганов: налоговой службы, пенсионного фонда, ГИБДД и других организаций.

«Сейчас активно развивается новый сервис — "Электронное заказное письмо". Он позволяет потребителю отказаться от бумажных уведомлений. Замена помогает сократить очереди. Электронное заказное письмо имеет такую же юридическую силу, как и бумажное», — отметила замдиректора МР Сибирь по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

Чаще всего новосибирцы обмениваются письмами внутри области. На втором месте обмен корреспонденцией с Красноярским краем. Там печатают налоговые уведомления для жителей Новосибирска. На третьем месте находится обмен письмами с Москвой, затем идут Кемеровская и Московская области.

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люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

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Гаврило Принцип

У Ulefone Power 5S батарея на 13000 mAh.