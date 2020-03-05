«Почта России» подсчитала письма новосибирцев

Жители Новосибирской области в 2019 году отправили больше 18 миллионов простых писем и открыток, а получили 20 миллионов заказных, в том числе со штрафами ГИБДД и уведомлениями из налоговой, сообщила пресс-служба «Почта России».

#Торговля AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Получили новосибирцы около 17 миллионов писем. Что касается заказной корреспонденции, то в прошлом году из области по России разлетелось более 8 миллионов заказных писем, а поступило более 20 миллионов.

В основном – это корреспонденция от госорганов: налоговой службы, пенсионного фонда, ГИБДД и других организаций.

«Сейчас активно развивается новый сервис — "Электронное заказное письмо". Он позволяет потребителю отказаться от бумажных уведомлений. Замена помогает сократить очереди. Электронное заказное письмо имеет такую же юридическую силу, как и бумажное», — отметила замдиректора МР Сибирь по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

Чаще всего новосибирцы обмениваются письмами внутри области. На втором месте обмен корреспонденцией с Красноярским краем. Там печатают налоговые уведомления для жителей Новосибирска. На третьем месте находится обмен письмами с Москвой, затем идут Кемеровская и Московская области.