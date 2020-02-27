AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Всемирная организация здравоохранения и Роспортебнадзор не раз озвучивали позицию по возможности заражения коронавирусом через посылки из КНР. Шанс заразиться равен нулю, сообщил Sibnet.ru представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

«Мы, к сожалению, не можем комментировать пути передачи вируса, так как на этот счет есть четкие заявления медицинских организаций, в том числе, Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора, которые четко определили, что заражение через посылки невозможно», — отметил Пантелеев.

В январе заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что опасения по поводу заражения коронавирусом при получении посылки из Китая преувеличены.

По его словам, дольше всего вирус живет на пластмассе, металле, или поверхности, покрытой лаком (до 48 часов). На ткани он живет гораздо меньше (шесть-восемь часов). Поэтому посылок опасаться не надо.

Вспышка заражения вирусом типа 2019-nCoV произошла в Китае. Сейчас количество инфицированных в КНР насчитывает более 78 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи скончалось. В Южной Корее заразилось более 1,2 тысячи человек, 11 умерли.