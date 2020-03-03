Консультирование по платному мосту через Обь обойдется в 70 млн рублей

Новосибирские власти объявили конкурс на услуги консультанта для строительства и эксплуатации на платной основе четвертого моста через Обь, стоимость контракта 70 миллионов рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта по «оказанию комплексных консультационных услуг и экспертного сопровождения проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь» составляет 70 миллионов рублей. Источник финансирования услуг — средства областного бюджета Новосибирской области. Заявки принимают до 25 марта.

Победитель конкурса должен будет оказывать юридическое и финансово-экономическое консультирование с июня 2020 года по декабрь 2021 года. В пакет услуг входит составление проектов документов по концессионному соглашению, экспертиза документов, подготовка семинаров, круглых столов и других мероприятий, участие в переговорах, в том числе с контролирующими органами, переработка финансовых моделей и другие пункты.

Сметная стоимость четвертого моста составляет около 40 миллиардов рублей, еще в 4 миллиарда оценивается подготовка площадки и расселение жителей территории в створе объекта. Федеральное правительство предварительно решило выделить 26,2 миллиарда рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон».

Мост собираются строить в концессию. Областные власти подписали соглашение с «Сибирской концессионной компанией», которой владеет дочерняя фирма Газпромбанка и питерская группа «ВИС». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 миллиардов рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета.

Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей. Это не нравится новосибирцам, они выступают против нового моста.