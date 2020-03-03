Бийчанки из-за коронавируса две недели просидели в подвале аэропорта

Две жительницы Бийска, улетевшие на отдых в Южную Корею, заявили, что из-за коронавируса провели в подвале аэропорта почти две недели, пока неравнодушные сограждане не собрали деньги на обратные билеты.

История получила огласку после того, как одна из путешественниц Влада Бисимбаева рассказала о случившемся в Instagram. По прилету в Сеул девушек проводили в подвальное помещение, где кроме них находились пассажиры из разных стран.

Им объяснили, что попасть в страну нельзя, а вернуться возможно лишь бортом той авиакомпании, с которой прибыли. Но билет обратно был куплен у другого перевозчика. По телефону «горячей линии» пообещали, что обязательно вывезут, но сроков не озвучили.

Судя по опубликованным эмоциональным «сторис», девушки находились в помещении с минимальными условиями (туалет, душ и вода были). А вот представителей авиакомпании они обвинили в равнодушии – едой не обеспечили, не удалось получить и медицинскую помощь.

Неравнодушные подписчики помогли девушкам собрать деньги на обратные билеты. После десяти дней «заточения» они вылетели в Хабаровск, а оттуда – в Новосибирск, после чего вернутся в Алтайский край.

#Отдых Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали

При этом часть интернет-пользователей отреагировали скептически, предположив, что у девушек просто не было обратных билетов, а это «не первый случай, когда в страну не пускают молодых девушек без обратного билета и подтверждающих документов о том, как и на что они будут жить».



Официального комментария авиакомпании по данной ситуации нет. Однако на прошлой неделе S7 распространила сообщение о приостановке регулярных полетов в Сеул с 1 по 31 марта. Путешественников возвращают в Россию на чартерных рейсах.

Уточнялось, что пассажиры с билетами «будут приняты к перевозке на рейсы без переоформления билетов. Никаких дополнительных действий или подтверждений для перелета не требуется».

На сегодня Южная Корея — вторая после Китая страна по темпам распространения коронавируса и числу заболевших. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центра по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Кореи, общее число зараженных в стране выросло до 4335 человек.