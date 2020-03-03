НАВЕРХ

Бийчанки из-за коронавируса две недели просидели в подвале аэропорта

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Фото: © Sibnet.ru
Две жительницы Бийска, улетевшие на отдых в Южную Корею, заявили, что из-за коронавируса провели в подвале аэропорта почти две недели, пока неравнодушные сограждане не собрали деньги на обратные билеты.

История получила огласку после того, как одна из путешественниц Влада Бисимбаева рассказала о случившемся в Instagram. По прилету в Сеул девушек проводили в подвальное помещение, где кроме них находились пассажиры из разных стран.

Им объяснили, что попасть в страну нельзя, а вернуться возможно лишь бортом той авиакомпании, с которой прибыли. Но билет обратно был куплен у другого перевозчика. По телефону «горячей линии» пообещали, что обязательно вывезут, но сроков не озвучили.

Судя по опубликованным эмоциональным «сторис», девушки находились в помещении с минимальными условиями (туалет, душ и вода были). А вот представителей авиакомпании они обвинили в равнодушии – едой не обеспечили, не удалось получить и медицинскую помощь.

Неравнодушные подписчики помогли девушкам собрать деньги на обратные билеты. После десяти дней «заточения» они вылетели в Хабаровск, а оттуда – в Новосибирск, после чего вернутся в Алтайский край.

#Отдых
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали

При этом часть интернет-пользователей отреагировали скептически, предположив, что у девушек просто не было обратных билетов, а это «не первый случай, когда в страну не пускают молодых девушек без обратного билета и подтверждающих документов о том, как и на что они будут жить».

Официального комментария авиакомпании по данной ситуации нет. Однако на прошлой неделе S7 распространила сообщение о приостановке регулярных полетов в Сеул с 1 по 31 марта. Путешественников возвращают в Россию на чартерных рейсах.

Уточнялось, что пассажиры с билетами «будут приняты к перевозке на рейсы без переоформления билетов. Никаких дополнительных действий или подтверждений для перелета не требуется». 

На сегодня Южная Корея — вторая после Китая страна по темпам распространения коронавируса и числу заболевших. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центра по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Кореи, общее число зараженных в стране выросло до 4335 человек.

Тема: Распространение китайского вируса
Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус
ОИ-2020 предложили провести без зрителей из-за коронавируса
Путин заявил об ударе, нанесенном коронавирусом по экономике
Число пораженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
смотреть все
Алтайский край #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
•
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
•
Бог появится в обновленной Конституции
•
Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Оскорбленный барнаулец облил кипящим супом супругу
Сибирь 02.03.2020 21:31
Экс-министр экологии Алтая попадет под суд
Сибирь 02.03.2020 19:00
«Ловушки» для микропластика установили в горах Алтая
Сибирь 02.03.2020 18:15
Чиновник подавился съеденной во время обыска бумагой. ВИДЕО
Сибирь 02.03.2020 17:07
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18242
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12160
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
7998
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6187
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
•
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
•
Бог появится в обновленной Конституции
•
Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62