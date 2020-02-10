Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали

Каждый путешественник со стажем попадал в ситуацию, когда его рейс задерживается. Самолеты опаздывают по разным причинам, однако права пассажиров в любом случае защищены Федеральными авиационными правилами и Воздушным кодексом. Что делать, если вылет откладывается на несколько часов и можно ли рассчитывать на получение компенсации?

Какая компенсация положена?

Если авиарейс задерживается, то авиакомпания обязана выплатить пассажиру 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25% МРОТ за каждый час ожидания в качестве штрафа. При этом сумма выплат ограничена — не более 50% стоимости билета.

В том случае, если авиалайнер опаздывает из-за форс-мажора, пассажир претендовать на получение компенсации не сможет. Например, если самолет задерживается из-за плохой погоды, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, а также обстоятельств, которые не зависят от перевозчика.

Как получить компенсацию?

Пассажир должен предъявить претензию авиакомпании в аэропорту пункта отправления или пункта назначения в течение шести месяцев со дня задержки рейса. Правило касается внутренних воздушных перевозок. К претензии следует приложить копии документов, которые подтверждают понесенные убытки.

Так, следует подготовить билеты с отметками о задержке или отмене вылета, копии посадочных талонов, чеки и квитанции, доказывающие, что гражданин понес лишние расходы. К примеру, если у пассажира в результате задержки сорвалась заранее оплаченное мероприятие, он опоздал на поезд, авиакомпания будет обязана компенсировать затраты.

Какие права имеет пассажир?

В случае задержки рейса пассажиры вправе требовать от перевозчика выполнения всех обязанностей. Например, перевозчик обязан за свой счет организовать хранение багажа, обеспечить водой, горячим питанием (при задержке более четырех часов), доставить до гостиницы и обратно при задержке более восьми часов днем и более шести часов ночью.

Кроме этого, пассажирам при необходимости полагается два бесплатных телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при задержке более двух часов. Человеку с ребенком в возрасте до семи лет перевозчик обязан предоставить специально оборудованную комнату матери и ребенка.

Пассажир в случае задержки рейса имеет право отказаться от полета. В данном случае перевозчик обязан вернуть полную стоимость авиабилета, даже если он был невозвратным, потому что в этом случае отказ считается вынужденным. Если рейс отменен, гражданину обязаны возместить деньги за билет.

Как компенсировать потерю багажа?

Следует найти представителя своей авиакомпании или стойку утери багажа, где можно заполнить специальную форму. Рекомендуется подробно описать свой багаж и предъявить багажную бирку. После этого пассажир получает акт, всю информацию о багаже нужно будет узнавать по телефону, указанному в документе. Для отслеживания багажа есть международная система WorldTracer.

Право на получение компенсации возникнет, если багаж не нашелся в течение 21 дня. Кстати, даже если чемоданы через какое-то время найдутся, то пассажир все равно получит возмещение. Если багаж прилетел с задержкой и человек купил предметы первой необходимости, рекомендуется сохранить чеки. По закону авиакомпании компенсируют расходы на такие предметы.