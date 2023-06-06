Крупнейший в Сибири пятизвездочный отель открыли в Манжероке

Пятизвездочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири, открыли на курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай, сообщила пресс-служба курорта.

Общая площадь отеля превышает 56 тысяч квадратных метров. В нем насчитывается 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских номера площадью 162 квадрата с открытой террасой 234 квадратных метра, тремя комнатами и обзорным панорамным видом.

Здесь так же есть два ресторана и несколько баров. Предусмотрен конференц-центр с оборудованными 12 переговорными залами, самый большой из которых рассчитан на 500 человек.

Спа-комплекс общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров один из крупнейших в стране. К услугам гостей — пять бассейнов, 10 термальных зон, бани, сауны, зоны спа-ухода и массажа.

Для юных гостей в отеле работает досуговый центр, оформленный в концепции алтайской тайги. В уникальном детском центре самых маленьких посетителей ждут бассейн с шариками, настольными играми, интерактивной песочницей и игровой центр. Для детей постарше есть вертикальный лабиринт, скалодром и верёвочный парк и многое другое.

К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1 020 метров. В ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.