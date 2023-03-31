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Туристический кешбэк ввели за детские лагеря на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Белокуриха, Алтай
Фото: © администрация Алтайского края

Власти Алтайского края выделили более 160 миллионов рублей на алтайский туристический кешбэк за детский отдых, чтобы компенсировать закрытие аналогичной федеральной программы, сообщил губернатор Виктор Томенко.

«Знаю, что у родителей было много вопросов в связи с тем, что на федеральном уровне не продлили программу по предоставлению кешбэка за такие путевки. Поэтому мы приняли решение серьезно увеличить размер компенсации за летний отдых из бюджета края», — написал он.

Запись в детские летние лагеря в крае стартует 1 апреля. Всего в загородных и дневных лагерях региона в этом сезоне отдохнут 90 тысяч детей.

За путевку школьника до 15 лет можно будет получить компенсацию 12,5 тысячи рублей, в 2022 году ее размер был 6,3 тысячи рублей. 

Многодетные семьи могут получить 25 тысяч рублей на путевку третьего и каждого последующего ребенка, отправленного отдыхать. В прошлом году размер этой компенсации составлял 23,7 тысячи рублей.

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Сибирь #Алтайский край #Отдых #Туризм
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Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.