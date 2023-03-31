Туристический кешбэк ввели за детские лагеря на Алтае

Власти Алтайского края выделили более 160 миллионов рублей на алтайский туристический кешбэк за детский отдых, чтобы компенсировать закрытие аналогичной федеральной программы, сообщил губернатор Виктор Томенко.

«Знаю, что у родителей было много вопросов в связи с тем, что на федеральном уровне не продлили программу по предоставлению кешбэка за такие путевки. Поэтому мы приняли решение серьезно увеличить размер компенсации за летний отдых из бюджета края», — написал он.

Запись в детские летние лагеря в крае стартует 1 апреля. Всего в загородных и дневных лагерях региона в этом сезоне отдохнут 90 тысяч детей.

За путевку школьника до 15 лет можно будет получить компенсацию 12,5 тысячи рублей, в 2022 году ее размер был 6,3 тысячи рублей.

Многодетные семьи могут получить 25 тысяч рублей на путевку третьего и каждого последующего ребенка, отправленного отдыхать. В прошлом году размер этой компенсации составлял 23,7 тысячи рублей.