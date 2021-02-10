НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

«Сибирский Артек» откроют на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: Anatolyartek / CC BY 4.0

Круглогодичный детский центр «Сибирский Артек» на территории «Бирюзовой Катуни», расположенной на берегу горной реки Катунь, сообщил пресс-центр международного лагеря «Артек».

Лагерь сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1500 детей за смену. Его открытие влечет за собой создание инфраструктуры и создание рабочих мест, что, по словам представителей региона, влияет на развитие региона и уровень жизни населения. Земельный участок для лагеря уже нашли.

Для Алтайского края и Международного детского центра реализация данного проекта имеет особенное значение, ведь в годы Великой Отечественной войны «Артек» эвакуировали из Крыма в Белокуриху. Самая длинная за всю историю лагеря смена продлилась здесь четыре года – с 11 сентября 1942 по 12 января 1945 года.

В лагере будут реализованы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

Еще по теме
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Горнолыжный сезон откроют на одном из комплексов Белокурихи
Обливания в купальниках устроили в центре Новосибирска. ВИДЕО
Томенко ввел на Алтае дополнительный выходной после наказа Путина
смотреть все
Алтайский край #Отдых
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией
Беременные получат государственную «зарплату»
Пиву рассчитают минимальную цену
Подробности
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Как тебе такое, Маск: Россия построит космический суперкорабль
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Алтая попался на продаже краснокнижной рыбы
Сибирь 10.02.2021 09:48
«Сибирский Артек» откроют на Алтае
Сибирь 10.02.2021 09:35
Найден виновник появления масляных пятен на Енисее
Сибирь 10.02.2021 08:40
Общепиту в Томске разрешили работать по ночам
Сибирь 09.02.2021 18:04
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
6194
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4278
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
4020
Школьница бросила учебу и разбогатела на интимных фото
3503
Обсуждение (0)
Картина дня
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией
Беременные получат государственную «зарплату»
Пиву рассчитают минимальную цену
Актуальные темы
Дела Навального
202
Бывший СССР
36
Человек и космос
88
Русские машины
36
Климатические войны
43
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
39
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
36
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
30
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
29
Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»
Sibnet.Ru