«Сибирский Артек» откроют на Алтае

Круглогодичный детский центр «Сибирский Артек» на территории «Бирюзовой Катуни», расположенной на берегу горной реки Катунь, сообщил пресс-центр международного лагеря «Артек».

Лагерь сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1500 детей за смену. Его открытие влечет за собой создание инфраструктуры и создание рабочих мест, что, по словам представителей региона, влияет на развитие региона и уровень жизни населения. Земельный участок для лагеря уже нашли.

Для Алтайского края и Международного детского центра реализация данного проекта имеет особенное значение, ведь в годы Великой Отечественной войны «Артек» эвакуировали из Крыма в Белокуриху. Самая длинная за всю историю лагеря смена продлилась здесь четыре года – с 11 сентября 1942 по 12 января 1945 года.

В лагере будут реализованы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.