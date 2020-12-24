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Томенко ввел на Алтае дополнительный выходной после наказа Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после настоятельной рекомендации президента Владимира Путина подписал указ об установлении нерабочего дня 31 декабря 2020 года.

Как сообщает правительство края, для гражданских служащих 31 декабря устанавливается нерабочим днем с сохранением денежного содержания.

При этом иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям края рекомендовано также сделать этот день для работников выходным с сохранением среднего заработка.

При этом необходимо учесть режимы работы и обеспечить бесперебойное функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

Ранее в Российской Федерации не было единой позиции по поводу объявления 31 декабря выходным днем. Накануне на заседании Государственного совета Путин поддержал предложение сделать этот день нерабочим. После этого Томенко сразу же подписал соответствующий указ. При этом ранее местные СМИ сообщали, что делать это он был не намерен.

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