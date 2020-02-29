Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко, соответствующее сообщение появилось в Instagram политика.
Кадыров назвал Емельяненко «одним из лучших бойцов России и мира». «Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому», — отметил он.
Ранее на странице Instagram Емельяненко появилась первая публикация с боксерской тренировки с Кадыровым. Спортсмен заверил подписчиков, что политик не жалел его и «жестко бил с обеих рук».
Кадыров официально вызвал бойца на поединок в декабре прошлого года. В ответ Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения боя. Глава Чечни пообещал нокаутировать российского бойца.
GunjaБыть чекистом по жизни - это призвание)))
Иркут 69И все это на 21 году нахождения одного и того же человека у власти... 😀Хроническая шпиономания какая...
Nik3316ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...
alex.nskaплохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.
лачиновСпасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.