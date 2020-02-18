Забайкальцы решили, как использовать «дальневосточный гектар»

Жители Забайкалья, воспользовавшиеся программой «Дальневосточный гектар», будут строить на полученных земельных участках дома, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

Известно, что 80% забайкальцев, направивших документы на приобретение земельного участка по программе «Дальневосточный гектар», намерены использовать его под индивидуальное жилищное строительство. Одно из первых строительств начнется уже в марте.

«Опыт строительства у меня есть, возвел не один жилой объект, а вот дом для своей семьи буду строить впервые», — сказал обладатель «гектара» Андрей Гуляев.

По программе «Дальневосточный гектар», россияне могут получить в Бурятии и Забайкалье бесплатный участок земли. Программа бессрочна и действует в три этапа. Первые полгода (с 1 августа 2019 года) земля предоставлялась только жителям Забайкалья, с 1 февраля 2020 года участки могу оформить все дальневосточники. С 1 августа 2020 года земля по программе станет доступна всем россиянам.