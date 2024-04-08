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Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по включению вторичного жилья в семейную ипотеку. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент предлагает разрешить приобретать вторичное жилье по программе семейной ипотеки в тех регионах, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме, говорится в поручении.

Кабмин должен предоставить президенту соответствующие предложения до 30 июля 2024 года. До 30 ноября правительство должно «обеспечить реализацию» представленных предложений. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2024 года Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить действие семейной ипотеки до 2030 года. Программа должна была действовать до июля нынешнего года.

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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить