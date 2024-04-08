Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по включению вторичного жилья в семейную ипотеку. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент предлагает разрешить приобретать вторичное жилье по программе семейной ипотеки в тех регионах, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме, говорится в поручении.

Кабмин должен предоставить президенту соответствующие предложения до 30 июля 2024 года. До 30 ноября правительство должно «обеспечить реализацию» представленных предложений. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2024 года Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить действие семейной ипотеки до 2030 года. Программа должна была действовать до июля нынешнего года.