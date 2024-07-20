Условия семейной ипотеки предложили пересмотреть

Власти могут представить предложения по пересмотру программы «Семейная ипотека» уже этой осенью, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он уточнил, что в ближайшие три месяца будет вестись мониторинг за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — сказал чиновник ТАСС.

Хуснуллин сообщил, что этой программой на сегодня воспользовались более 1,1 миллиона семей. Если программе потребуются изменения, то они будут вынесены на уровень правительства.

Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года. Позднее она были дополнена. Программа льготной ипотеки на строящееся жилье завершилась 1 июля 2024 года. Семейная ипотека была продлена до 2030 года, но у нее изменились условия.

При этом власти ранее признавали, что ипотечные программы с господдержкой в целом привели к разгону цен на квартиры. В итоге антикризисные меры фактически превратились в меры поддержки строительной отрасли.