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Маткапитал разрешили использовать при строительстве частных домов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал при строительстве частных домов с применением эскроу с подрядом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, россияне теперь могут использовать материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство с подрядом и применением счетов эскроу. Если договор прекращается, то средства возвращаются обратно.

Минстрой в конце 2023 года по поручению президента разработал законопроект, по которому механизм эскроу-счетов распространяется на строительство индивидуальных жилых строений подрядными организациями.

Отмечается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, а также нацелен защитить денежные средства граждан. Документ был одобрен Госдумой в окончательном чтении в начале июля.

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Экономика #Квадраты
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