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Банки обяжут предупреждать заемщиков о рисках ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Банки должны будут предупреждать заемщиков о рисках при оформлении ипотеки, а заемщики — своей подписью подтвердить, что им разъяснена данная информация, сообщила пресс-служба Банка России.

Комитет по стандартам деятельности банков одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России, сказано в сообщении.

Данный призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и обеспечить более четкое понимания условий кредита, а также связанных с кредитованием рисков со стороны заемщиков, уточнили в ЦБ.

Ипотечный стандарт устанавливает, какие сведения банк в простом и понятном виде должен донести до заемщика перед заключением договора, о каких рисках предупредить. А заемщик со своей стороны должен будет подтвердить своей подписью, что ознакомлен с этой информацией.

Стандарт также вводит принципы определения условий ипотечного договора, в которых указано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.

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Экономика #Квадраты
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