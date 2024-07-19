Банки обяжут предупреждать заемщиков о рисках ипотеки

Банки должны будут предупреждать заемщиков о рисках при оформлении ипотеки, а заемщики — своей подписью подтвердить, что им разъяснена данная информация, сообщила пресс-служба Банка России.

Комитет по стандартам деятельности банков одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России, сказано в сообщении.

Данный призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и обеспечить более четкое понимания условий кредита, а также связанных с кредитованием рисков со стороны заемщиков, уточнили в ЦБ.

Ипотечный стандарт устанавливает, какие сведения банк в простом и понятном виде должен донести до заемщика перед заключением договора, о каких рисках предупредить. А заемщик со своей стороны должен будет подтвердить своей подписью, что ознакомлен с этой информацией.

Стандарт также вводит принципы определения условий ипотечного договора, в которых указано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.