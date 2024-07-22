Стоимость аренды жилья за год подскочила почти наполовину

Рекордный рост цен на рынке долгосрочной аренды был зафиксирован во второй половине 2023 года — стоимость поднялась на 30–35% с июня по ноябрь, рассказал «Известиям» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

За год больше всего выросли цены на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на 40%, рассказали «Известиям» в «Циан». Далее идет Челябинск с 39%. Нижний Новгород и Самара прибавили 34%. В Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Омске и Воронеже рост составил от 25 до 33%.

Несильно подорожали Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар, Уфа и Пермь — от 18 до 22%.

Рынок аренды вырос в среднем на 40%, подтвердила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. «Где-то он, может быть, вырос даже больше. В будущем, по нашему мнению, рынок аренды и дальше продолжит расти», — отметила она.