Материнский капитал разрешили использовать для ремонта таунхауса

Средства материнского капитала теперь можно направить на реконструкцию таунхауса или компенсацию работ по реконструкции, если они уже были произведены. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Правительство рассчитывает, что новая мера поддержки позволит семьям с детьми улучшить свои жилищные условия. Реконструировать жилье можно как своими силами, так и с помощью строительной организации.

В первом случае деньги переведут на счет одного из родителей, во втором — на счет строительной организации. Минстрой утвердит форму документа, подтверждающего проведение реконструктивных работ в таунхаусе.

С февраля текущего года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысяч рублей.