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Кабмин поддержал продление семейной ипотеки до 2030 года

Источник:
ТАСС
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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства финансов, предполагающий продление программы семейной ипотеки до 2030 года.

По оценке Минфина, дополнительные расходы российского бюджета на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 миллиардов рублей.

При этом президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию поручил кабмину продлить семейную ипотеку продлят до 2030 года.

Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

Этим летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.

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Экономика #Квадраты
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Peperz

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GammiPluh

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alex.nska

мелишь опять что попало,какие репарации,кто что признавал всё это бред)