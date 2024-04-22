Кабмин поддержал продление семейной ипотеки до 2030 года

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства финансов, предполагающий продление программы семейной ипотеки до 2030 года.

По оценке Минфина, дополнительные расходы российского бюджета на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 миллиардов рублей.

При этом президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию поручил кабмину продлить семейную ипотеку продлят до 2030 года.

Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены.

Этим летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.