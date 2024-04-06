Аренда квартир резко подорожала в России

Стоимость долгосрочной аренды жилья в России за год увеличилась на 16%, следует из исследования аналитиков «Авито Недвижимости».

По сравнению с 2023 годом цены на съем жилья выросли во всех 33 исследованных городах. По итогам первого квартала больше всего аренда недвижимости подорожала в Барнауле — на 56%, до 25 тысяч рублей в месяц.

На втором месте расположилась Москва с приростом в 42%, до 85 тысяч рублей, а на третьем — Санкт-Петербург, где аренда выросла на четверть — до 35 тысяч рублей, следует из результатов исследования.

Меньше всего цены на съем жилья поднялись в Севастополе, сейчас снять квартиру в этом городе можно в среднем за 25 тысяч рублей (+9%). В тройку российских городов с минимальным ростом цен также попали Ростов-на-Дону (26 тысяч рублей, +13%) и Сочи (40 тысяч рублей, +14%).

Самые высокие ставки аренды в настоящее время наблюдаются в Москве и Сочи. Дешевле всего арендовать квартиру в Брянске (в среднем за 15 тысяч рублей), Кирове (16 тысяч рублей) и Ярославле (18 тысяч рублей).