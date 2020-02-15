Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном. Стоимость новинки для россиян составляет 119 990 рублей, свидетельствует сообщение на сайте производителя.

Смартфон выполнен в форм-факторе «раскладушки», корпус из стекла и металла, имеются две расцветки — сиреневая и черная. Galaxy Z Flip можно раскрыть в двух положениях — стандартном или на 90 градусов, тогда он напоминает миниатюрный ноутбук.

На внешней стороне корпуса расположен дополнительный дисплей для уведомлений. Фронтальная камера размещена в специальном вырезе, также есть основная двойная камера на внешней стороне.

Samsung Galaxy Z Flip оснащен процессором Snapdragon 855+, имеется поддержка NFC, также есть аккумулятор емкостью 3300 мАч, в наличии беспроводная зарядка. Работает устройство на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.