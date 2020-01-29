Убийца беременной сбежал из Новосибирска с помощью BlaBlaCar

Полицейские задержали мужчину, который зарезал беременную девушку в Новосибирске, он уехал из города с помощью сервиса BlaBlaCar, сообщает ГУ МВД по региону.

В понедельник днем 34-летний мужчина в подъезде одного из домов по улице Кирова дождался свою 33-летнюю беременную знакомую, и ударил ножом в спину. Девушка умерла, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Как уточнил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по региону, мужчина с помощью BlaBlaCar уехал в Омск. В одной из гостиниц его задержали полицейские. Подозреваемый доставлен к следователю. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.



