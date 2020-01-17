Экипаж Каргинова победил на ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, сообщается на сайте команды.

Каргинов завершил 12-й этап гонки со временем 1 час 28 минут и 41 секунда. В настоящее время экипажи продолжают финишировать.

43-летний Каргинов во второй раз в карьере выиграл «Дакар», впервые он это сделал в 2014 году. Также на этом ралли-рейде россиянин установил личный рекорд по победам на этапах, став лучшим на семи спецучастках.

Команда «Камаз-мастер» в 17-й раз одержала победу в ралли-марафоне, что является рекордным показателем.