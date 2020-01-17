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Экипаж Каргинова победил на ралли «Дакар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Камаз-мастер»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, сообщается на сайте команды.

Каргинов завершил 12-й этап гонки со временем 1 час 28 минут и 41 секунда. В настоящее время экипажи продолжают финишировать.

43-летний Каргинов во второй раз в карьере выиграл «Дакар», впервые он это сделал в 2014 году. Также на этом ралли-рейде россиянин установил личный рекорд по победам на этапах, став лучшим на семи спецучастках.

Команда «Камаз-мастер» в 17-й раз одержала победу в ралли-марафоне, что является рекордным показателем.

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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

user_170529

ЦитатаМогу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. вот этого только не надо! Ходите...