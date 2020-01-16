Мужчина застрелил пристава в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке в Кемеровской области в четверг, погиб пристав, ранена женщина.

Инцидент произошел около 9.00 (5.00 мск) по местному времени. Предположительно, стрельбу устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями. Были ранены мужчина и женщина.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пристав скончался в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф.

Стрелявший задержан. СУ СК РФ по Кемеровской области на момент публикации недоступно для комментариев.