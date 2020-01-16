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Мужчина застрелил пристава в суде в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке в Кемеровской области в четверг, погиб пристав, ранена женщина.

Инцидент произошел около 9.00 (5.00 мск) по местному времени. Предположительно, стрельбу устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями. Были ранены мужчина и женщина.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пристав скончался в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф.

Стрелявший задержан. СУ СК РФ по Кемеровской области на момент публикации недоступно для комментариев.

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k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...