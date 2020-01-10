Облаву на снюсы устроили в Сибири

Роспотребнадзор массово проверил места торговли снюсами, в ходе проверок в Сибири изъяли больше 270 партий никотиносодержащей продукции, сообщается на сайтах региональных управлений.

Внеплановые проверки торговых точек прошли практически во всех регионах России, в Сибири уже появились первые результаты. Например, в Иркутской области нашли почти 2 тысячи снюсов, продажа которых была незаконной.

В Красноярском крае возбуждены 24 дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов) и по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (нарушение правил маркировки продукции). Также в суд направили иски с требованием признать информацию о снюсах на 15 сайтах запрещенной к распространению.

В Новосибирской области провели проверки 730 производителей никотиносодержащей продукции и нашли больше 600 единиц товара, запрещенного к реализации. Все снюсы изъяли из оборота и отправили на лабораторные исследования.

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Классический снюс – это увлажненный табак в небольших пакетиках, предназначенный для рассасывания. Но после того, как его продажу ограничили законодательством, производители изобрели новый товар. В новых снюсах табак заменили на никотин и начали продавать, «маскируя» под обычные продукты. Коварство новых снюсов как раз в том, что их легко перепутать с обычными конфетами или жвачкой.

Среди покупателей никотиновых снюсов есть и школьники, что вызывает большой резонанс в обществе. Однако реальная опасность здоровья для несовершеннолетних такой продукции точно не определена.

«Дело в том, что в этих никотиноседержащих продуктах соотношение никотина к одной сигарете превышается в десятки раз… О том, что никотин вреден для здоровья, вы знаете. Все-таки это для молодой части населения является небезопасным», — сказала Sibnet.ru пресс-секретарь красноярского управления Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.

По словам Краснопеевой, в Красноярском крае уже были зафиксированы случаи отравления снюсами среди школьников, к счастью, до летального исхода дело не дошло. В некоторых регионах, например, в Бурятии и Иркутской области, депутаты уже готовят законопроекты о запрете продажи никотиновых снюсов.