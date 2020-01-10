НАВЕРХ

Облаву на снюсы устроили в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: Froghman / CC BY-SA 3.0

Роспотребнадзор массово проверил места торговли снюсами, в ходе проверок в Сибири изъяли больше 270 партий никотиносодержащей продукции, сообщается на сайтах региональных управлений.

Внеплановые проверки торговых точек прошли практически во всех регионах России, в Сибири уже появились первые результаты. Например, в Иркутской области нашли почти 2 тысячи снюсов, продажа которых была незаконной.

В Красноярском крае возбуждены 24 дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов) и по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (нарушение правил маркировки продукции). Также в суд направили иски с требованием признать информацию о снюсах на 15 сайтах запрещенной к распространению.

В Новосибирской области провели проверки 730 производителей никотиносодержащей продукции и нашли больше 600 единиц товара, запрещенного к реализации. Все снюсы изъяли из оборота и отправили на лабораторные исследования.

Читать также: Как бороться с продажей снюсов >>

Классический снюс – это увлажненный табак в небольших пакетиках, предназначенный для рассасывания. Но после того, как его продажу ограничили законодательством, производители изобрели новый товар. В новых снюсах табак заменили на никотин и начали продавать, «маскируя» под обычные продукты. Коварство новых снюсов как раз в том, что их легко перепутать с обычными конфетами или жвачкой.

Среди покупателей никотиновых снюсов есть и школьники, что вызывает большой резонанс в обществе. Однако реальная опасность здоровья для несовершеннолетних такой продукции точно не определена. 

«Дело в том, что в этих никотиноседержащих продуктах соотношение никотина к одной сигарете превышается в десятки раз… О том, что никотин вреден для здоровья, вы знаете. Все-таки это для молодой части населения является небезопасным», — сказала Sibnet.ru пресс-секретарь красноярского управления Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.

По словам Краснопеевой, в Красноярском крае уже были зафиксированы случаи отравления снюсами среди школьников, к счастью, до летального исхода дело не дошло. В некоторых регионах, например, в Бурятии и Иркутской области, депутаты уже готовят законопроекты о запрете продажи никотиновых снюсов.


Сибирь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Домашний арест»
10.01.2020 01:18
О чем говорит музыкальный вкус?
14.12.2019 11:54
Без шрамов и воспоминаний: как свести татуировку?
23.11.2019 04:57
Пять премьер: «большие» российские фильмы 2020 года
04.01.2020 23:24
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7039
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5023
НЛО засняли в Новокузнецке
4328
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4209
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
102
Путин запустил «Турецкий поток»
59
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Россия бросит вызов морским державам
38
Топ комментариев

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...

-Керя-

Сколько актрисе отстегнут расскажут..