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Локоть назвал фото «неприличного» катка тестом Роршаха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Слава Степанов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании Горсовета сравнил фотографию новогоднего катка с тестом Роршаха, который указывает на определенные наклонности. В очертаниях этого катка сверху многие увидели мужской половой орган.

Новогодний ледовый городок с катком впервые открыли у Новосибирского оперного театра. Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал его с высоты. Очертания катка вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Вице-мэр Анна Терешкова отшутилась: «Настоящее искусство должно возбуждать!».

«В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен», — отреагировал Локоть на шумиху вокруг ледового городка.

Видимо, Локоть имел ввиду знаменитый психодиагностический тест для исследования личности Германа Роршаха. Известен также под названием «Пятна Роршаха». В современной практической психологии тест используется в большей мере для определения предрасположенности индивидуума к определённым психологическим проблемам, например, склонности к депрессиям.

Новосибирск #Местная власть #Новый год
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