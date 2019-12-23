Локоть назвал фото «неприличного» катка тестом Роршаха

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании Горсовета сравнил фотографию новогоднего катка с тестом Роршаха, который указывает на определенные наклонности. В очертаниях этого катка сверху многие увидели мужской половой орган.

Новогодний ледовый городок с катком впервые открыли у Новосибирского оперного театра. Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал его с высоты. Очертания катка вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Вице-мэр Анна Терешкова отшутилась: «Настоящее искусство должно возбуждать!».

«В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен», — отреагировал Локоть на шумиху вокруг ледового городка.

Видимо, Локоть имел ввиду знаменитый психодиагностический тест для исследования личности Германа Роршаха. Известен также под названием «Пятна Роршаха». В современной практической психологии тест используется в большей мере для определения предрасположенности индивидуума к определённым психологическим проблемам, например, склонности к депрессиям.