Производители в Новосибирске регистрировали молоко из будущего

Несколько производителей молочной продукции регистрировали готовые товары, как выпущенные в более поздние даты, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Компания «Сиббарс» произвела 270 килограммов сливочного масла 11 ноября, а в системе «Меркурий» зарегистрировала его, как выпущенное 27 ноября. Йогурты, творожки, молоко и колбаски из будущего регистрировали сотрудники компаний СПК «Кирзинский», ООО «Гармед.Ком», ООО Пепсико Холдингс» и ИП Польгерт Юлия Александровна. Продукты должны были пойти в продажу в магазины.

По словам представителя Управление Россельхознадзора по региону, производители делают это, чтобы увеличить по документам срок годности продуктов. Теперь доступ к системе «Меркурий» для сотрудников-нарушителей заблокирован на полгода, организациям придется принимать меры и устранять нарушения.